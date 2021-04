Nuovo film per Domenico Costanzo, si cercano attrici

Per il film “Play boy”, tratto da una storia vera, prodotto da Giuseppe Ferraro per la regia di Domenico Costanzo, si cercano attrici per ruoli diversi, anche coprotagoniste. Le riprese sono previste in Toscana a partire dal mese di maggio 2021.

La produzione cerca le seguenti figure:

Sofia (25/30 anni), bionda, straniera, di bella presenza;

Marika (35 anni), elegante, sensuale, italiana;

Diana (25/30 anni), aspetto aggressivo, procace, straniera;

Natalia (25/30 anni), attraente e sensuale, straniera;

Eva (25/30 anni), modella, straniera;

Tania (25/30 anni), modella, straniera;

Giulia (30/35 anni), con caratteristiche di somiglianza a Sabrina Ferilli, italiana.

Come candidarsi:

Le interessate rispondenti alle caratteristiche, dovranno inviare il proprio curruculum e 2 foto (primo piano e figura intera) ai seguenti indirizzi di posta elettronica: domenicocostanzoregista@gmail.com , albertocavalliniproduzioni@gmail.com

Le attrici selezionate verranno poi contattate per un provino in presenza. E’ prevista retribuzione.