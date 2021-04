Paragone e Italexit alla manifestazione degli ambulanti toscani a Firenze

Oggi il partito politico Italexit ed il suo leader Gianluigi Paragone saranno presenti alle manifestazione organizzata dagli ambulanti toscani, che hanno chiamato il settore alla mobilitazione generale per protestare contro l’ennesima chiusura prevista per il loro settore e chiedere di riaprire i mercati per tutte le categorie merceologiche.

Gianluigi Paragone interverrà alla chiusura della manifestazione prevista alle ore 16:30 a Firenze in via Cavour, davanti alla sede del Consiglio regionale. Per chi volesse partecipare al corteo degli ambulanti, il ritrovo è previsto per le ore 13 all’Osmannoro.

Fonte: Ufficio Stampa