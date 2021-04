Parco Fluviale, le iniziative del comitato civico Elsa Viva

Si informa che l'iniziativa di raccogliere foto del Parco Fluviale sul sito internet del Comitato Civico Elsa Viva è piaciuta ed ha raggiunto i 12 contributi. L'iniziativa è ancora aperta per ricevere nuovi contributi, per cui tutte le persone che hanno piacere a condividere le loro foto del Parco Fluviale dell'Elsa possono sempre mandarcele. Potete visitare la pagina internet con gli album fotografici cliccando qui. In settimana porteremo alla Pro Loco di Colle le foto che ci sono state inviate e si farà una selezione per appenderle allo spazio espositivo in Piazza Arnolfo, dove la Pro Loco ha la sede. Daremo aggiornamenti su quando le foto saranno esposte.

Sempre legata alla fotografia è questa nuova iniziativa: il Comitato Civico Elsa Viva, insieme a Arci Pesca Colligiana e con il patrocinio del Museo di Storia Naturale di Siena, ha avviato il progetto NATURE (Natura Urbana Elsa) entro la piattaforma iNaturalist, una delle più importanti per la collaborazione fra ricercatori e appassionati. Per informazioni più dettagliate sul progetto NATURE potete visitare la pagina del sito del Comitato Civico Elsa Viva cliccando qui. Abbiamo ideato il volantino qui allegato che spiega in 6 semplici passi come partecipare al progetto NATURE (Natura Urbana Elsa). Invitiamo la cittadinanza a fare una passeggiata al Parco Fluviale, magari con figli e nipoti, per divertirsi in modo educativo partecipando a questa iniziativa! Invitiamo anche le scuole a organizzare uscite lungo l'Elsa dedicate a questo progetto.

Il Comitato Civico Elsa Viva è fermamente convito che la promozione e tutela del Parco Fluviale passino prima di tutto dalla sensibilizzazione, l'esempio e l'educazione. In questa direzione muovono tutte le iniziative del Comitato stesso: dalla raccolta firme, al questionario partecipativo, alla promozione fotografica, all'incremento della coscienza ambientale.

Dato che si sta avvicinando il periodo di maggiore affluenza al nostro Parco Fluviale e memori dei gravissimi problemi dello scorso anno che hanno portato gravi danni al territorio (fuga della fauna, danni alle biocostruzioni, rifiuti ovunque, ecc ecc) il Comitato Civico Elsa Viva ha proposto all'Amministrazione Comunale di investire poche decine di euro per la posa di uno striscione per sensibilizzare al rispetto del nostro Parco Fluviale. L'idea è riassunta in modo esemplificativo nella immagine qui allegata. Uno striscione appeso al ponte di San Marziale viene visto da tutti coloro che entrano ed escono dal SentierElsa e può aiutare a far comprendere l'importanza delle azioni di ciascuno.

Risolverà tutti i problemi? Sicuramente no, però è una piccola azione che si può mettere in campo in breve tempo per dare un segnale evidente e tangibile che la cittadinanza colligiana pretende il rispetto che la nostra città merita.

