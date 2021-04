Parla chiaro il Sindaco Roberto Valettini sui lavori di ricostruzione del ponte crollato un anno fa, gettando nello sconforto l’abitato della frazione.

“Questa Amministrazione ed io personalmente, da subito abbiamo operato la scelta del ponte definitivo come scelta prioritaria; questo perché, davanti a possibili rischi idraulici di un ponte provvisorio e di fronte a non infondati timori che un ponte provvisorio diventasse definitivo, la scelta di realizzare quanto prima un vero ponte è stata quella perseguita sin dall’inizio, con grande determinazione, coinvolgendo le numerose realtà che, purtroppo, in un Paese burocratico – troppo burocratico – come il nostro sono coinvolte nella realizzazione di un’opera così importante.

Solo per fare un po’ di storia, dobbiamo sottolineare che la scelta della nomina del Commissario da parte dell’allora Ministro, nella figura del Presidente della Regione, a distanza di gran tempo (diversi mesi) dal crollo del ponte, ha determinato tempi morti ingiustificabili e, conseguentemente, il ritardo nell’avvio del percorso amministrativo necessario per la costruzione del ponte medesimo. Solo da ottobre 2020, nominato l’Ing. Soccodato come Commissario, vi è stata una forte accelerazione di tutto l’iter necessario per la costruzione, il cui inizio ci viene garantito, dal Commissario medesimo e dal soggetto attuatore ANAS, come imminente.

Questa Amministrazione, ed io personalmente, mi sono speso senza riserve, soprattutto in quest’ultimo periodo e con costante insistenza, presso i vari enti per accelerare le conferenze dei servizi indispensabili per l’avvio dei lavori. E’ chiaro e pacifico che committente e soggetto attuatore sono gli unici soggetti che possono dare le garanzie richieste sui tempi di ricostruzione.

L’impegno di questa Amministrazione, e mio personale, si sono indirizzati anche alla realizzazione delle rampe di accesso all’autostrada per togliere quanto più velocemente possibile l’abitato di Albiano dall’isolamento; la preferenza della quasi totalità degli abitanti di quella importante frazione era, comprensibilmente, per l’allestimento di queste sulla A15; difficoltà tecniche rappresentate dalla SALT e, seppur solo implicitamente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno fatto optare per l’allestimento delle rampe sulla A12. Le ridette rampe sono a meno di 3 km dall’abitato di Albiano, consentono di evitare l’uscita di Santo Stefano per raggiungere Aulla, quindi, costituiscono una soluzione analoga, nei tempi, rispetto all’allestimento delle rampe sulla A15.

Resta penalizzato, in questo caso, il commercio, verso il quale, ad oggi, solo il Comune di Aulla ha concretamente operato con la corresponsione di un contributo proporzionato alle risorse del nostro ente. Come in passato, il Comune si adopererà fortemente perché Stato e Regione, che pure è stata presente, corrispondano i ristori per i soggetti nel Commercio, nell’Industria e nel terziario che abbiano patito danni in questa situazione di doppio disagio per gli abitanti di Albiano: pandemia e crollo del ponte. Il Comune di Aulla si è attivato anche per trasporti supplementari e gratuiti dalla frazione al capoluogo. Da subito, sono stati trasferiti ad Albiano l’Ufficio Anagrafe, un centro prelievi, un centro per l’effettuazione di tamponi per diagnosticare infezioni da Covid-19, coinvolgendo l’ASL e con la preziosa collaborazione della Croce Rossa locale.

Da alcune settimane, è installato un cantiere per la ricostruzione del ponte, cantiere che, se non ci fossero stati gli incontri, i solleciti e le pressioni continue, a tutti i livelli, di questa Amministrazione, assieme a chi ci è stato vicino, non si sarebbe sicuramente realizzato, neppure ora e pur con tempi già dilatati ed eccessivi.

Ricordo infine che il Comune di Aulla, ed io personalmente, ha chiesto ed ottenuto la gratuità del trasferimento dai caselli autostradali di Aulla e La Spezia”.

Di seguito si riporta la cronostoria aggiornata degli incontri, delle corrispondenze e delle videoconferenze svolte dal Comune di Aulla a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra, avvenuto il giorno 8 aprile 2020.

Ponte di Albiano, la cronistoria

8 aprile – Caduta del Ponte di Albiano – Prima riunione con ANAS e tutti gli Enti coinvolti.

9 aprile – LETTERA – Richiesta transito dei residenti nella frazione di Albiano sul territorio dei Comuni di Bolano e Vezzano Ligure.

9 aprile – LETTERA – Richiesta a SALT di autorizzazione al transito in deroga nel tratto autostradale Aulla – Santo Stefano di Magra.

9 aprile – LETTERA – Richiesta apertura Ufficio Postale di Albiano Magra a SPA Poste Italiane.

9 aprile – VIDEOCONFERENZA - con il consigliere regionale Giacomo Bugliani per attivare la Regione per il sostegno alle aziende della frazione. Ottenuto un riscontro positivo sono stati avviati una serie di incontri con commercianti e aziende che sono ancora in corso.

10 aprile – LETTERA – Richiesta al Ministero della nomina celere di un commissario per la realizzazione del ponte.

10 aprile – LETTERA – Richiesta, ai Prefetti delle Provincie di Massa e La Spezia e al Ministero dell’Interno, di organizzare un servizio dei Vigili del Fuoco in modo da garantire un intervento tempestivo nella frazione di Albiano.

10 aprile – LETTERA – Richiesta di accesso ai servizi sanitari della Regione Liguria al governatore della Regione.

10 aprile – VIDEOCONFERENZA - con il Presidente della Provincia di Massa Carrara Lorenzetti, il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi e i sindaci di Bolano e di Podenzana per affrontare il problema viabilità.

10 aprile – INCONTRO – Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e Direttrice ASL Cattani per discutere delle emergenze.

14 aprile – LETTERA – Richiesta a SALT del transito gratuito sull’Autostrada Aulla – Santo Stefano di Magra e richiesta braccio inserzione ad Albiano Magra.

14 aprile – LETTERA – Richiesta all’Ing. Giovanni Massini, Regione Toscana, di partecipare agli incontri per la risoluzione dei problemi della frazione.

15 aprile – LETTERA – Richiesta all’assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi della presenza di un pediatra nella frazione di Albiano.

15 aprile – LETTERA – Richiesta assistenza sanitaria nella frazione.

17 aprile – LETTERA – Richiesta di un tavolo tecnico per le soluzioni emergenziali improcrastinabili al Ministro e al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

17 aprile – INCONTRO - con Anas che ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di un ponte provvisorio in attesa della costruzione di quello definitivo, che l’amministrazione ha respinto chiedendo un intervento sull’autostrada e il ponte definitivo subito.

17 aprile – VIDEOCONFERENZA - con l’assessore Regione Liguria Giampedroni e i sindaci di Bolano, Podenzana, Santo Stefano il presidente di Confindustria La Spezia Gerini per l’intesa sulle rampe.

17 aprile – APERTURA UFFICIO ANAGRAFE ALBIANO MAGRA PRESSO LA C.R.

20 aprile – VIDEOCONFERENZA - con la Ministra De Micheli per rappresentare nuovamente lo stato di disagio di Albiano e l’urgenza della rampa.

22 aprile – LETTERA – Dott. Vatteroni Direttore 118 e Maria Letizia Casani Direttrice Generale USL TNO per sollecito richiesta punto emergenza ad Albiano.

22 aprile – VIDEOCONFERENZA - con le imprese di Albiano Magra per aggiornamenti situazione ponte e aiuti regionali.

23 aprile – VIDEOCONFERENZA - con i commercianti della frazione per aggiornamenti situazioni ponte e aiuti regionali.

23 aprile – INCONTRO - con i vertici di Anas Roma per sopralluoghi e presentazione dell’alternativa al ponte provvisorio da parte dell’amministrazione, progetto alla mano.

24 aprile – LETTERA – Richiesta di un intervento al Prefetto per l’accelerazione dell’iter per la realizzazione di una soluzione alternativa al ponte provvisorio.

25 aprile – LETTERA – Invio degli studi di fattibilità al sottosegretario del MIT Roberto Traversi e invito a partecipare a un sopralluogo.

26 aprile – INCONTRO - con le associazioni della frazione per affrontare insieme le problematiche connesse all’emergenza e organizzazione di unione di intenti.

28 aprile – LETTERA – Sollecito all’ing. Giovanni Massini, Regione Toscana, per la realizzazione della rampa di accesso alla A15.

28 aprile – LETTERA – Dipartimento Protezione Civile

28 aprile – INCONTRO - con il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sopralluogo per mostrare il progetto proposto dall’amministrazione. Nello stesso pomeriggio incontro in videoconferenza con il direttore del MIT e il sottosegretario Traversi per esporre il progetto direttamente all’organo di competenza.

4 maggio – LETTERA – Richiesta alla Prefettura affinché i cittadini di Albiano, Caprigliola, Stadano e Bettola possano muoversi per motivi di necessità nella vicina Provincia della Spezia.

4 maggio - VIDEOCONFERENZA - con onorevoli del nostro territorio e un referente per categoria di commercianti, imprese, cittadini, Croce Rossa Italiana, industriali

5 maggio – VIDEOCONFERENZA – con SALT, Ministero, Provincia Massa Carrara, Provincia della Spezia, Comune di Podenzana per aggiornamenti sulla richiesta rampa per l’A15.

6 maggio – LETTERA – alla Regione Toscana per richiedere aiuti economici e sgravi per le aziende e i commercianti della frazione.

6 maggio – TELEFONATA – al Ministro De Micheli da parte del sindaco Valettini per le rampe come necessità assoluta prima dell’incontro in Parlamento.

7 maggio – LETTERA – al Sig. Prefetto per sottolineare l’urgenza e la gravità dell’isolamento delle frazioni di Albiano, Caprigliola, Stadano, con richiesta di potersi recare nello spezzino per necessità e transito.

8 maggio – INCONTRO – con la popolazione di Albiano e gli esponenti delle associazioni e degli industriali.

9 maggio – VIDEOCONFERENZA – con il Presidente della Provincia per il Ponte definitivo.

11 maggio – LETTERA – al Presidente della Regione Rossi e all’assessore dei Trasporti Ceccarelli richiesta di sollecito per la realizzazione della rampa sulla A15.

11 maggio – LETTERA – alla Ministra Paola De Micheli per sollecito di realizzazione della rampa e richiesta di partire subito con il ponte definitivo.

11 maggio – LETTERA – al presidente di Salt Fabrizio Larini per compiegare gli studi di fattibilità della rampa sull’A15.

11 maggio – EMAIL – a Buselli, Vezzosi, Binasco, Fratino di Salt mandati i progetti di Zammori, Testa e Itec.

11 maggio – EMAIL– a sindaco di Podenzana con progetto di Zammori.

11 maggio – LETTERA – a Vincenzo Ceccarelli con progetto di Zammori.

11 maggio – LETTERA – al sottosegretario Roberto Traversi per richiedere un incontro con Salt, Prov. Di Massa Carrara e La Spezia.

11 maggio – INCONTRO – in previsione della conferenza dei servizi del 14/05.

11 maggio – COLLOQUIO – con il sindaco di Podenzana per risoluzione problematiche

11 maggio – COLLOQUIO – con il sindaco di Santo Stefano per risoluzione problematiche.

11 maggio – COLLOQUIO – con il presidente della Regione Enrico Rossi.

11 maggio – COLLOQUIO – con l’assessore ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli.

11 maggio – COLLOQUI – con l’ing. Giovanni Massini – Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana.

11 maggio – COLLOQUIO – con il capo di Gabinetto Ledo Gori – Regione Toscana.

11 maggio – COLLOQUIO – con la sovrintendente dei Beni Culturali Angela Acordon.

11 maggio – STUDIO – REDAZIONE E STESURA osservazioni del Comune in ragione della conferenza dei servizi indetta per il giorno 14.5. Inviate sole conclusioni.

12 maggio – INCONTRO – Sindaco di Santo Stefano, a Santo Stefano, con tavolo tecnico per valutazione e ipotizzata realizzazione delle rampe sulla A15, uscita al casello.

12 maggio – COLLOQUIO – con l’Assessore Ceccarelli per confronto circa la posizione Regione indetta conferenza dei servizi per il ponte provvisorio.

12 maggio – MESSAGGIO – alla Ministra per rappresentare nuovamente e reiterare la richiesta

12 maggio – AUDIZIONE PARLAMENTARE - dell’Amministratore delegato ANAS, partecipazione in videoconferenza.

12 maggio – INCONTRO - in videoconferenza Sindaci Val di Magra (delegata Assessore Giada Moretti).

12 maggio – COMMISSIONE COMUNALE

13 maggio – COMUNICAZIONE sospensione conferenza dei servizi da parte di Anas

13 maggio – NOMINA COMMISSARIO – E. Rossi

15 maggio – LETTERA – inviata possibile soluzione tecnica per l’allestimento delle rampe ad Albiano.

18 maggio – LETTERA – ai Sindaci di La Spezia, Bolano, Santo Stefano, Vezzano Ligure, Sarzana per richiedere conferma per gli spostamenti per le frazioni di Albiano, e Caprigliola.

18 maggio – LETTERA – al Presidente della Regione Giovanni Toti e all’Assessore Giacomo

Giampedrone per conferme e aggiunte di località sugli spostamenti nei Comuni liguri come scritto al punto 23 dell’Ordinanza della Regione Toscana n.57 del 16 maggio 2020.

18 maggio – LETTERA – al Prefetto della Provincia della Spezia per chiedere l’autorizzazione per gli abitanti del Comune di Aulla di potersi recare nei Comuni confinanti dello spezzino.

21 maggio – SOPRALLUOGO – con il Presidente della Regione Enrico Rossi, con il direttore della Difesa del Suolo ing. Giovanni Massini, con i rappresentanti della frazione e del PD.

22 maggio – VIDEOCONFERENZA – con Anas, Salt, Mit per la realizzazione delle rampe.

5 giugno – NOTIZIA – ottenimento di un fondo aiuti per le aziende e i commercianti di Albiano Magra.

5 giugno – VIDEOAPPELLO – al Ministero e a tutti gli attori coinvolti con richiesta di risoluzione problema rampe e ponte.

3 giugno – VIDEOCONFERENZA – Direttore 118 e Direttrice generale Asl Letizia Casani per problema pronto soccorso ad Albiano Magra.

8 giugno – LETTERA – a Ministra De Micheli per esprimere scontento nella non risoluzione del problema dopo due mesi dalla caduta del Ponte.

15 giugno – LETTERA – Richiesta contributo per il trasporto bambini all’ass. Ceccarelli e all’Ass. Grieco.

15 giugno – INCONTRO – con la popolazione di Albiano Magra per comunicare le tre soluzioni proposte da Anas per la realizzazione delle rampe.

16 giugno – LETTERA – ad Anas per comunicare la soluzione scelta dall’amministrazione e confermata dai cittadini di Albiano.

18 giugno - LETTERA – ad Anas per risignificare l’invio della soluzione scelta per le rampe.

18 giugno – LETTERA – richiesta di incontro per valutare l’implementazione delle corse AULLA-S.STEFANO per Caprigliola, Bettola e Stadano.

18 giugno – LETTERA – a CTT NORD per valutare l’implementazione delle corse nella frazione.

27 giugno – RISULTATO – Ottenuto infermiere 118 ad Albiano.

30 giugno – LETTERA – a Rossi per richiedere un contributo per il trasporto scolastico per le frazioni disagiate dalla caduta Ponte.

1 luglio – INCONTRO – in Regione con Rossi per sollecitare questione ponte.

3 luglio – LETTERA – al Ministro De Micheli per richiedere la nomina ufficiale del Commissario e un incontro.

16 luglio – INCONTRO – in Regione con Rossi per sollecitare questione rampe.

18 luglio – INCONTRO – con i genitori di Albiano per parlare non solo dell’emergenza Covid ma del trasporto a seguito della caduta del ponte.

22 luglio – LETTERA – ANAS, Salt e Regione per chiedere operatività a seguito della conferenza dei servizi.

24 luglio – LETTERA – Anas reiterazione richiesta di arretramento jersey

27 luglio – LETTERA – ANAS continua richiesta di arretramento jersey.

30 luglio – INCONTRO – convocato da Rossi a Firenze per discutere del progetto delle Rampe.

30 luglio – LETTERA – a seguito dell’incontro avvenuto nella stessa mattina per sollecitare un incontro con il Consiglio Superiore Lavori Pubblici.

6 AGOSTO – LETTERA – convocazione conferenza dei servizi

7 agosto – RIUNIONE A FIRENZE CON REGIONE ED ALTRI ENTI PER INTERVENTO PROVVISORIO RIPRISTINO COLLEGAMENTO ALBIANO

11 agosto – CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

14 agosto – Richiesta integrazioni ad ANAS

12 agosto – LETTERA – Presidente Rossi comunicazione ASL 118, Vigili del Fuoco e Croce Rossa.

25 agosto – LETTERA – Invio al Presidente Rossi del nulla osta in deroga al vincolo cimiteriale

1 settembre – LETTERA – a Ministra De Micheli per accelerare le operazioni di realizzazione delle rampe prima della sua visita ad Aulla.

1 settembre – LETTERA – al Procuratore Capo P. Capizzoto per sollecitare rimozione macerie ponte.

7 settembre – LETTERA – ad ATC per le problematiche connesse ai trasporti dei ragazzi

10 settembre – INCONTRO – Ministro De Micheli

11 settembre -. VIDEOCONFERENZA – Progetto del nuovo ponte sul fiume Magra con Regione ed Enti

11 settembre – LETTERA – Riservata personale alla Ministra De Micheli

11 settembre – LETTERA – RISERVATA Gioacchino del Monaco

14 settembre – LETTERA – al Commissario Rossi per il contributo tecnico istruttorio

15 settembre – LETTERA – Nota in merito alla fascia di rispetto cimiteriale ad ANAS

18 settembre – LETTERA – a Rossi per deroga vincolo cimiteriale

22 settembre – INCONTRO – Con Regione Toscana e tutti gli Enti interessati per progetto nuovo ponte.

28 settembre – LETTERA – ad ATC per il ritardo delle corse.

5 ottobre – RICHIESTA INCONTRO – tramite lettere ai Presidenti delle Province di MS e SP e ai Prefetti di MS e SP per l’irrisolta criticità della strada della Ripa.

5 ottobre – LETTERA – alla Ministra P. De Micheli per richiesta di sollecito risoluzione lavori e richiesta di incontro.

6 ottobre – LETTERA – al Commissario Straordinario Dott. Enrico Rossi per sollecito sulla deroga al vincolo cimiteriale.

9 ottobre – LETTERA – invito incontro e visita Ponte Albiano al Commissario Rossi e al presidente Giani.

12 ottobre – LETTERA – Reiterata richiesta di Pediatra ad Albiano.

12 ottobre – LETTERA – Sollecito assegnazione 150 mila euro alle aziende di Albiano.

14 ottobre – LETTERA – ad ANAS e al Commissario Straordinario per la rimozione dei detriti e delle macerie del ponte crollato.

15 ottobre – CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO – PONTE DI ALBIANO

20 ottobre – INCONTRO – a Roma con l’Onorevole Giovanni Letta per allestimento rampe A15.

20 ottobre – VIDEOCONFERENZA – MIT Roma per allestimento rampe A15.

21 ottobre – INCONTRO – Con i Prefetti e i Presidenti delle Prov. Di Massa Carrara e La Spezia per problemi connessi alla Ripa.

21 ottobre – LETTERA – all’On. Letta per rampe A15.

21 ottobre – SESSIONE TELEFONICA – con l’On. Letta per rampe A15.

21 ottobre – LETTERA – al capo seg. Tecnica Mauro Antonelli per partecipazione seduta Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

2 novembre – LETTERA – al Presidente del Consiglio G.Conte per sottolineare l’emergenza ponte

2 novembre – LETTERA – al presidente della Regione Giani richiesta spostamenti per Albiano in vista del possibile lockdown.

3 novembre – LETTERA – Richiesta incontro ad A. Borrelli.

3 novembre – LETTERA – Richiesta incontro all’Amministrazione Delegato Claudio Vezzosi SALT.

4 novembre – LETTERA – al Ministro Paola De Micheli – avviso di possibile azione legale.

10 novembre – LETTERA – al Prefetto MS C. Ventrice per spostamenti residenti A.M.

11 novembre – LETTERA – al sindaco di Bolano Alberto Battilani per spostamenti abitanti Albiano Magra.

13 novembre – LETTERA – all’assessore Regionale al Commercio Leonardo Marras per contributo aziende Albiano.

2 dicembre – LETTERA – RISERVATA PERSONALE – Pres. Giani dopo parere Ministero dell’Ambiente.

2 dicembre – LETTERA – ON. Martina Nardi – dopo parere Ministero dell’Ambiente.

2 dicembre – INCONTRO – Commissario Soccodato con associazioni Albiano Magra e con le minoranze.

10 dicembre – CONSIGLIO COMUNALE - Parere negativo alle realizzazione delle rampe sulla A15 da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

17 dicembre – LETTERA – Richiesta presenza Pres. Giani per Videoconferenza con Ministro MIT.

17 dicembre – LETTERA – Richiesta presenza Pres. Toti e Dirett. Gen. Gabinetto Giampellegrini per Videoconferenza con Ministro MIT.

ANNO 2021

5 gennaio – INCONTRO – Ing. Soccodato

14 gennaio – LETTERA – all’ing. Anas Stefano Liani per richiesta di incontro.

15 gennaio – LETTERA – all’ing. Anas Stefano Liani segnalazione disagi.

22 gennaio – INCONTRO – con il commissario Soccodato, le minoranze, gli industriali, i commercianti, le associazioni di Albiano Magra e gli abitanti di Bettola.

25 gennaio – LETTERA – Conferenza servizi per il ponte di Albiano Magra.

28 gennaio – LETTERA – a Procura della Repubblica, Anas e Bartolini per recupero pulmino sul greto del fiume Magra.

1 febbraio – LETTERA – a Ledo Gori per il problema dei trasporti da Albiano ad Aulla.

13 febbraio – INCONTRO – firma accordo d’intesa tra Eugenio Giani (Reg. Toscana) e Giovanni Toti (Reg. Liguria).

22 febbraio – LETTERA – a Baccelli ed Eugenio Giani ripristino corse TPL dirette da Aulla capoluogo alla frazione di Albiano Magra.

23 marzo - Visita tecnica Commissario Soccodato Ponte Albiano Magra

Fonte: Comune di Aulla