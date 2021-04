Le Sindache d'Italia, Brenda Barnini partecipa alla presentazione del libro

Verrà presentato domani giovedì 8 aprile, alle ore 18, il libro “Le sindache d’Italia - Viaggio nella storia delle amministratrici italiane”, il primo libro sulle Sindache che ricostruisce la storia delle amministrazioni locali attraverso l’attività svolta dalle Sindache elette a partire dalle elezioni amministrative del 1946, anno in cui le donne per la prima volta hanno esercitato il diritto di voto, attivo e passivo. Scritto da Andrea Catizone, avvocata e Direttrice del Dipartimento Pari Opportunità di ALI, e da Michela Ponzani, storica, il libro rientra nelle attività del Dipartimento Pari Opportunità di ALI (Autonomie Locali Italiane) ed è in libreria da febbraio.

Alla presentazione del libro interverranno, Matteo Ricci, presidente nazionale di ALI e Sindaco di Pesaro, Andrea Catizone, autrice e avvocata, Direttrice del Dipartimento Pari Opportunità di ALI, Beppe Sala, Sindaco di Milano, Brenda Barnini, Sindaca di Empoli, la prof.ssa Marilisa D’Amico, Ordinaria di Diritto Costituzionale e Prorettore dell’Università di Milano, Prof. Andrea Morrone, Ordinario di Diritto Costituzionale all’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Il volume, che raccoglie 26 schede, introduce il contesto storico e politico in cui si è svolta la transizione verso la democrazia negli anni successivi al regime monarchico-fascista per arrivare ad un glorioso momento di conquista di diritti fondamentali che hanno cambiato completamente il ruolo delle donne nella vita privata ed in quella pubblica. Ciascuna scheda dedicata alla Sindaca ne tratteggia la biografia e mette in rilievo alcune tra le principali attività svolte durante il loro mandato. Un viaggio che racconta una storia straordinaria, dal ’46 fino ai nostri giorni, che finora non era mai stata raccontata e messa in evidenza.