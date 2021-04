Abc Castelfiorentino-Virtus Siena, via al campionato Under 15 Eccellenza

Tutto è pronto. Dopo la prima squadra anche una formazione giovanile, a distanza di un anno, si appresta ad iniziare il campionato e si tratta dell’Under 15 Eccellenza di coach Alessandro Mostardi, che domenica alle ore 11.30 riceverà al PalaBetti la Virtus Siena per l’attesissimo esordio.

Esattamente come per la serie C Gold, anche il protocollo Under 15 Eccellenza stabilisce che le gare debbano disputarsi a porte chiuse e che le squadre siano sottoposte a tampone rapido nelle 48 ore precedenti ogni partita.

La formula, invece, prevede una prima fase con quattro gironi composti da 5 o 6 squadre ciascuno al termine della quale le squadre classificate al primo posto di ciascun girone saranno ammesse alla Final Four per il titolo regionale, in programma nel weekend 12/13 giugno.

L’Abc, inserita nel girone A, affronterà Virtus Siena, Mens Sana Siena, Olimpia Legnaia e Santo Stefano.

Dopo la prima giornata al PalaBetti, i gialloblu torneranno in campo sabato 17 aprile quando debutteranno lontano da casa sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa