Copertura internet in Toscana, soddisfatto o si può migliorare? Il sondaggio di gonews.it

Internet è ormai parte integrante delle azioni quotidiane della maggior parte della popolazione, in tutto il mondo. Mai come nell'ultimo anno però, navigare in rete è stato così importante. Con l'emergenza Covid-19 e con la rimodulazione di scuola e lavoro, molte famiglie hanno dovuto rivedere la propria connessione internet da casa. Se un tempo bastava un semplice piano, oggi la connessione di tutti i giorni vede spesso più dispositivi attivi contemporaneamente e richiede maggiore velocità, per poter rispondere all'interrogazione o inviare il proprio documento di lavoro.

La copertura internet è l'argomento di questa settimana del sondaggio di gonews.it. Già da tempo Regione e comuni si sono attivati in transizione digitale, copertura telefonica e installazione di connessioni veloci, come la fibra ottica. Oltre a fornire a tutti lo strumento, l'obiettivo è anche quello di pareggiare le risorse che si hanno nelle città rispetto a quelle che si possono trovare in periferia e nelle campagne, dove la linea spesso può faticare ad arrivare. E se nel 2019 avere una buona connessione internet era importante oggi si è dimostrata un'esigenza imprescindibile. Per questo tra le ultime novità in materia, c'è il bando internet da 500 euro (Qui la notizia e come richiederlo). Il Piano voucher banda ultra larga è messo in atto dal governo nazionale che stanzia 200 milioni di euro, di cui 5 per la Toscana. Il voucher è dedicato a famiglie a basso reddito, residenti in Toscana, da spendere per i canoni di abbonamento a servizi di connettività internet o per la fornitura di computer o tablet.

Copertura internet in Toscana, il sondaggio di gonews.it

Con le nuove tecnologie disponibili nel 2021 e con quelle che si stanno affacciando ora al mondo digitale, sei soddisfatto della copertura internet in Toscana o si può migliorare? È possibile votare al sondaggio nella colonna destra della homepage di gonews.it. Per rispondere c'è tempo fino a giovedì prossimo, 15 aprile 2021.