Covid, muore a soli 67 anni l'imprenditore Pasquale Marrandino. Il ricordo della famiglia

Il Covid-19 si è portato via a soli 67 anni Pasquale Marrandino, noto imprenditore edile di Lamporecchio che ha lavorato per decenni anche nella zona di Empoli e Capraia e Limite. L'uomo è morto lo scorso 4 aprile all'ospedale San Giuseppe di Empoli dopo circa tre settimane di ricovero. L'uomo non aveva problemi di salute, un'altra vittima della pandemia.

Di origini casertane, era ormai oltre 30 anni che viveva in Toscana con la moglie. Era il titolare della Marrandino Edile, e cme accennato aveva lavorato per decenni nella zona dell'Empolese Valdelsa.

Il funerale si è tenuto lo scorso 6 aprile a Lamporecchio. Lascia la moglie e due figlie, ed era diventato da pochissimo nonno. "Un uomo che ha vissuto la sua vita basandosi su tre valori, onestà, generosità e amore assoluto verso il prossimo", così lo ricorda la famiglia. La moglie Germana gli ha dedicato alcune parole di addio: "Pasquale uomo semplice, vero, dall'animo nobilissimo. Marito e padre esemplare, sei stato per tutti noi maestro di vita, i tuoi valorei primari sono stati sempre l'onestà, la generosità, l'amicizia e l'amore smisurato per la tua famiglia. Hai impresso nella nostra vita un'impronta indelebile, lasciando in tutti noi un'altissima eredità spirituale, con infinito amore, tua per sempre Germana"