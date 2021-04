Festival Amedeo Bassi a Montesertoli, decise le date

Andrà in scena dal 6 al 10 agosto in piazza Machiavelli a Montespertoli la dodicesima edizione del Festival Amedeo Bassi. La kermesse, dedicata a uno dei personaggi più illustri della cittadina, è ormai diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

La serata del sabato sarà, come di consueto, dedicata all'opera lirica: il programma definito uscirà alla fine giugno. Una delle novità di quest’anno è la collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e Villa Caruso: sarà attivato un biglietto unico che permetterà di partecipare a due spettacoli, uno a Villa Caruso e uno in piazza Machiavelli durante il Festival. La serata a Montespertoli, l’8 agosto, sarà a cura della Filarmonica Amedeo Bassi e sarà in ricordo del tenore Enrico Caruso, nel 2021 si commemora il centenario della sua dipartita.

Musica sì, ma anche prodotti del territorio. Il 10 agosto si terrà il classico appuntamento con 'Calici di Stelle', manifestazione nazionale coordinata dall'Associazione Nazionale Città del Vino, a cui Montespertoli è associato.

“Continua il viaggio alla scoperta della lirica che quest’anno si arricchisce con la preziosa collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e Villa Caruso. Amedeo Bassi ed Enrico Caruso sono stati entrambi esponenti della voce lirica italiana di inizio Novecento ed insieme hanno calcato palcoscenici di fama internazionale. Per questo, nel calendario della manifestazione è stato inserito un omaggio a Enrico Caruso, nell’anniversario dei cento anni dalla sua scomparsa” dichiara Alessandra De Toffoli, assessore alla Cultura.