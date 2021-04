Digitale e green, due nuovi corsi con Asev

Due nuovi progetti di formazione gratuita, finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Toscana, sono in partenza all’ASEV nelle prossime settimane con alcuni percorsi formativi nel settore dell’ICT e delle professioni green, in due ambiti dove la richiesta di nuove figure professionali da parte delle imprese è in forte ascesa.

Il primo progetto “SMART WORK” è imperniato sulle competenze digitali con la realizzazione di tre percorsi formativi, il primo dei quali verrà declinato in modo da fornire ai partecipanti le competenze operative per poter progettare soluzioni multimediali per la Realtà Aumentata. Che cos’è la realtà aumentata o Augmented Reality (AR) e a che cosa serve? È una tecnologia che sfrutta i display dei dispositivi mobile, dei wearable device, dei vetri dei veicoli e delle vetrine interattive per aggiungere informazioni a ciò che vediamo: inquadrando con un tablet o uno smartphone un oggetto qualunque, si può visualizzare sul display qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva: testi, immagini, filmati dal vero o in animazione. Gli orizzonti applicativi sono pressochè infiniti: dall’automotive al manufacturing, dallo smart packaging alle informazioni turistiche.

Il percorso ha una durata di 198 ore, di cui 50 ore di stage, ed ha come partner Adiacent, azienda del Gruppo SESA che ha l’importante ruolo di fornire le indicazioni utili per rendere il corso quanto più aderente alle esigenze del mercato del lavoro e l’Università di Siena, per le docenze più specialistiche. La scadenza delle iscrizioni è il 22 aprile.

Il secondo progetto “AREE GREEN” ha come focus le professioni del settore del risparmio energetico e delle energie alternative con un corso che prevede il conseguimento del certificato di competenze per “Elettrotecnico” con una formazione in grado di fornire ai partecipanti le competenze per poter operare nell’ambito degli impianti a risparmio energetico e alimentati da energie rinnovabili (sistemi fotovoltaici e foto-termoelettrici), comprendendo anche l’attestato di formazione obbligatoria per “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili “ così come previsto dal Decreto 37 del 22 gennaio 2008 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il percorso ha una durata in questo caso di 246 ore, di cui 50 di stage, ed ha come partner Engeenering Costruzioni di Empoli e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze.

La scadenza delle iscrizioni è il 26 aprile.

Entrambi i corsi sono rivolti a 15 allievi disoccupati o inoccupati, diplomati o con una esperienza di almeno tre anni nel settore che saranno ammessi al corso previo superamento di una prova di selezione, ed inizieranno a maggio.

Presso la segreteria dell’ASEV in via delle Fiascaie a Empoli (0571 76650) è possibile reperire modulistica e presentare le domande di iscrizioni, oppure si può consultare il sito www.asev.it.

Fonte: Asev - Ufficio stampa