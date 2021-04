EatPrato, dal cuore del centro storico alle eccellenze della provincia

E' stata presentata stamane presso il Comune di Prato, alla presenza del Sindaco Matteo Biffoni, dell'Assessore al Turismo Gabriele Bosi e del Presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli, eatPRATO 2021, la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio organizzata dal Comune di Prato e dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e giunta ormai alla quinta edizione.

Una manifestazione che nel corso degli anni è cresciuta, ha rinnovato e arricchito i diversi format, ha superato, e sta superando, anche le difficoltà della pandemia, scommettendo su nuove modalità di fruizione.

L'edizione 2021 vede quindi ripetersi due volte l'anno, a primavera e in autunno, il format WALKING imperniato su arte, food e natura e che permette attraverso la modalità itinerante (primo ciclo tutti i week end di maggio) di scoprire la città e il territorio in sicurezza e due eventi puntuali, in estate e in inverno (quest'ultimo con un focus sulla pasticcieria, eccellenza pratese), che si configurano come veri e propri festival del gusto.

E' stato l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi ad aprire la conferenza stampa e moderare gli interventi entrando da subito nel merito del nuovo palinsesto: "Come Amministrazione comunale e Assessorato al Turismo siamo orgogliosi di presentare la nuova programmazione di Eat Prato 2021. L'edizione di quest'anno, nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid, offre un calendario ricchissimo di eventi e di esperienze che permetteranno ai partecipanti di vivere appieno il nostro territorio provinciale in tutta la sua bellezza. Prato si conferma come un ambito turistico attrattivo che, grazie alla collaborazione di tutti i partecipanti al progetto, investe con convinzione sulla propria straordinaria offerta culturale, artistica, paesaggistica ed enogastronomica. Siamo convinti che questa edizione possa rappresentare un segnale importante di ripartenza e di rilancio anche per Prato e tutti i Comuni della nostra provincia."

La versione itinerante di eatPRATO, Walking, infatti è un modello virtuoso, un mix di benessere, attività fisica, arte, cultura, natura e gusto non solo decisamente originale rispetto alle consuete modalità di fruizione degli eventi enogastronomici, ma in grado di intercettare tendenze e stili di vita sempre più contemporanei, anche al di là del momento contingente. Un'esperienza partecipata e di relazione, ma in sicurezza.

Al di là del momento e in prospettiva, un nuovo connubio tra turismo outdoor e turismo enogastronomico come nuova frontiera da esplorare in tutte le sue potenzialità. Un turismo diretto ai locals ma non solo, capace di far vivere anche a chi viene da fuori il territorio e la sua variegata offerta culturale/ambientale ed enogastronomica da vero insider mettendo insieme percorsi culturalmente e gastronomicamente interessanti, ma anche scoprendo un nuovo rapporto tra città e campagna.

eatPRATO è un progetto, infatti, che rinnovandosi e ampliandosi in ogni edizione è riuscito negli anni a fare sistema con tutto il ricco mondo economico e culturale dell’intero territorio pratese, creando un modello di “evento enogastronomico”. Un modello di valorizzazione integrata del sistema territoriale che riesce a coinvolgere operatori diversi, con una ricaduta positiva su ognuno di loro e quindi sull’intero territorio.

Nel corso della conferenza stampa sono state in particolare le Guide delle Associazioni FareArte Prato e ArteMia per la parte storico/artistica e Appennino Slow per la parte escursionistica, a illustrare i percorsi e il dettaglio dei weekend itineranti che vedranno anche la partecipazione dell'Associazione STA Spazio Teatrale all'Incontro per gli interventi attoriali di teatro open air nell'ambito dei percorsi urbani del sabato.

“In quest’ultimo anno - ha detto Matteo Biffoni, Sindaco di Prato - abbiamo scoperto ancora di più la bellezza e la bontà dei nostri territori, dei prodotti genuini, della felicità di una semplice passeggiata o di gustare un buon vino. EatPrato Walking offre tutte queste esperienze e molto altro, rappresenta la voglia di andare avanti, di guardare con un po’ di ottimismo ai mesi futuri e allo stesso tempo valorizza quanto di bello Prato sa offrire, ai suoi cittadini e ai suoi visitatori. Percorsi d’arte o in mezzo alla natura, sapori della tradizione o nuove sperimentazioni, Prato è una città per tutti i gusti, capace di soddisfare chiunque abbia voglia di qualcosa di nuovo”.

Compatibilmente con gli scenari epidemiologici e le normative in atto, si è accennato quindi all'evento puntuale di giugno, la "tre giorni" di festival che fin dall'inzio ha connotato la manifestazione con il quartier generale presso il Giardino Buonamici nel cuore del centro storico e da lì attraverso la città coinvolgendo anche spazi insoliti e del tutto nuovi quali le terrazze, i tetti, le torri, i camminamenti lungo le mura. Una eatPRATO in quota tutta da scoprire e degustare.

eatPRATO Summer infatti sarà ancora una volta un viaggio nell’universo della cultura e ricchezza enogastronomica del territorio di Prato, dai prodotti a marchio, ai prodotti tipici, ai vini, alla birra, alla ristorazione.

“Siamo molto orgogliosi - ha spiegato il presidente della Provincia Francesco Puggelli - di poter contribuire a questa importante manifestazione estiva mettendo a diposizione gli spazi di Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia, dando così la possibilità di allestire gli eventi in due belle sale interne che si affacciano sul giardino e in tutto il giardino stesso, dove, tra l'altro, abbiamo appena completato l'intervento di recupero della passerella pedonale. eatPRATO è assolutamente in linea con l'impronta che da subito, nonostante le restrizioni legate al Covid, ho voluto dare a Palazzo Banci e cioè quella di un luogo aperto alla cittadinanza, un monumento artistico nel cuore della città che possa essere sede di eventi importanti significative per il tessuto sociale cittadino ma anche attrattivi per chi viene da fuori."

Ha chiuso la conferenza stampa con un intervento da remoto Fabrizio Pratesi, Presidente della Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, il quale oltre a sottolineare quanto la stessa Strada rappresenti un fil rouge significativo nel delineare i percorsi di Walking secondo le emergenze più rilevanti dal punto di vista enologico e agroalimentare, ha rivelato una delle novità simbolicamente più emblematiche di una eatPRATO ormai sedimentata in città e testimonial anche all'esterno di una Prato città foodie in Toscana.

Quella che infatti sarà da fine aprile la nuova sede istituzionale della Strada proprio in piazza Buonamici, quella "galleria dei sapori" che è ATIPICO, diventa anche la sede stabile di eatPRATO con tanto di sala degustazione dedicata.

Appuntamento quindi per l'inaugurazione fissata nell'ultima settimana di aprile.

Fonte: Ufficio stampa