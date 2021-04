Gelo a Pistoia, persa la metà della produzione di uva

L’uva sangiovese in particolare, ma pure gli altri vitigni sono stati gelati dalle temperature sottozero che hanno caratterizzato le ore notturne nella campagna pistoiese. “Non è ancora finita, perché anche la prossima nottata potrebbe gelare. Già da una prima ricognizione si prevede un calo della produzione in percentuali ben oltre il 50% -spiega Coldiretti Pistoia-, con punte del 90% per quanto riguarda i vitigni di sangiovese, che erano già germogliati”.

I danni, rilevantissimi, riguardano tutte le zone della provincia. Dalle colline Pistoiesi, a quelle del Montabano (versante Quarrata e versante Larciano-Lamporecchio) si snocciolano dati e considerazioni preoccupanti, raccolte dai tecnici Coldiretti tra i produttori: una gelata mai vista qui a Pistoia, con la colonnina che in piena notte segnava 6 gradi sottozero.

“Per i viticoltori si tratta una perdita ‘consolidata’ –spiega Coldiretti Pistoia-. Anche se le viti colpite dovessero germogliare di nuovo non si avrebbe produzione di grappoli e quindi di vino. Un danno ingente che si aggiunge all’incertezza del settore dovuta alla chiusura di ristoranti, agriturismi ed altri canali di somministrazione”.

La gelata ha danneggiato alberi da frutto. E pure le piante ornamentali, ma l’entità delle perdite o comunque dei maggior costi da sostenere per rendere vendibili photinie, evonimi e allori si vedranno tra qualche giorno. Come previsto, purtroppo il gelo ha ‘bruciato’ le piante da orto anche quelle sotto serra.

“Le piante di pomodori e zucchini trapiantate da settimane si sono ‘afflosciate’ –spiega Coldiretti- e solo nei prossimi giorni si conoscerà la percentuale di quelle che si riprenderanno. Ad una primissima stima il 50% delle piante di pomodoro andranno perse, anche nel caso di quelle che erano in serra non riscaldata”.

“Valuteremo nei prossimi giorni l’entità dei danni subiti e le possibili azioni per sostenere i produttori agricoli. Certamente –spiega Coldiretti Pistoia- la primavera già problematica per l’emergenza covid, è iniziata in salita, soprattutto per i produttori di vino”.

Fonte: Ufficio Stampa