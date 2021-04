Incidente a Pistoia, codice rosso per un centauro. Urtata l'auto della municipale

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 aprile, la Polizia Municipale guidata dalla comandante Ernesta Tomassetti è intervenuta in via Toscana a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolti un motociclo, Yamaha T-max, e una Nissan Micra. Il mezzo a due ruote percorreva via Toscana in direzione di Pistoia, mentre l’automobilista transitava sulla stessa strada, ma nel senso di marcia opposto.

Nel momento in cui il conducente dell’auto ha svoltato a sinistra per imboccare via di Chiazzano, è sopraggiunto il motociclo, che non ha potuto evitare l’impatto con il veicolo. A seguito dell’urto, il motociclista è stato sbalzato di qualche metro e per le ferite riportate è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi.

Sul posto sono intervenute la pattuglia dei sinistri stradali per i rilievi dell’incidente e una pattuglia moto per regolare la viabilità. Durante i rilievi, l’auto della Polizia Municipale è stata urtata da un mezzo pesante che proveniva da via di Chiazzano e si immetteva su via Toscana; il personale che operava sul posto è rimasto illeso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa