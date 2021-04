Info Anagrafe in Valdinievole, nuovo servizio telefonico Asl TC. Cup trasferito nella "ex Finlandia"

Si chiama Info anagrafe sanitaria il numero telefonico dedicato a disposizione degli assistiti della zona distretto Valdinievole per ricevere informazioni su come e dove fare le pratiche amministrative di anagrafe sanitaria. Il numero 0572 – 460000 è attivo da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

L'innovativo servizio per i residenti della Valdinievole è già disponibile. La Valdinievole è il secondo territorio (l'altro è Prato) dove viene attivato Info Anagrafe. Il servizio sarà, a breve, esportato in tutti i territori dell'Azienda.

Gli operatori che risponderanno al telefono orienteranno i cittadini e forniranno le istruzioni su come e dove effettuare questi servizi:

Iscrizione di cittadini italiani e stranieri al Servizio Sanitario Nazionale; Cambio e revoca del medico di famiglia e/o del pediatra; Esenzioni ticket da patologia e invalidità; Esenzioni ticket da reddito; Richieste di domicilio sanitario; Richieste di mantenimento assistenza pediatrica; Domande in deroga territoriali (scelta medico o pediatra in comune limitrofo rispetto a quello di residenza).

Si ricorda che è possibile effettuare le pratiche amministrative di anagrafe sanitaria anche inviando una mail all’indirizzo: anagrafesanitaria.valdinievole@uslcentro.toscana.it

Il cittadino, inoltre, può scegliere di prenotare i servizi agli sportelli presenti nelle sedi territoriali della Zona distretto pistoiese. Per l’appuntamento telefonare al numero unico aziendale 055 – 545454 (premere tasto 2) da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 18.30; il sabato ed i prefestivi dalle 7.45 alle 12.30.

“Per garantire una maggiore sicurezza in questo periodo della pandemia- ha detto Claudio Sarti , direttore della struttura Servizi ai Cittadini di Prato e Pistoia – a tutela dei cittadini e degli operatori, raccomando di utilizzare tutte le modalità on-line per effettuare le pratiche amministrative. Per accedere ai servizi di sportello è necessario prendere l’appuntamento in modo da distribuire gli accessi alle strutture, evitare gli assembramenti e assicurare un miglior servizio”.

“Il sistema del numero dedicato - ha aggiunto Leonardo Pasquini, direttore CUP e URP dell’Azienda Sanitaria – sta funzionando molto bene a Prato e contiamo di estenderlo nelle prossime settimane anche alla Zona Distretto di Pistoia".

Ulteriori informazioni nel link https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/19296-accesso-ai-servizi-ospedalieri-e-territoriali-tutti-gli-aggiornamenti

Trasferimento Cup

Un'altra novità riguarda il trasferimento da lunedì 12 aprile dello sportello per pratiche amministrative e prenotazioni Cup di via Battisti, 5 a Pescia, nei locali adiacenti della "EX FILANDA" garantendo un'apertura anche pomeridiana. L’orario del Front office sarà quindi da lunedì a venerdì 7.00 – 19.00 ed il sabato mattina 7.00 – 13.00.

Il grande cambiamento oltre ad una sede completamente rinnovata è, dunque, l'apertura del servizio con orario continuato dal mattino al tardo pomeriggio.

Si invitano comunque i cittadini, per evitare possibili assembramenti e per un migliore servizio, ad utilizzare anziché l'accesso di persona, le altre modalità previste per prenotare le prestazioni specialistiche e per le pratiche di anagrafe sanitaria (on line, per telefono ecc.) riportate nel sito dell'azienda sanitaria www.uslcentro.toscana.it

Fonte: AUSL Toscana Centro - Ufficio stampa