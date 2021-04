Kebab trasformato in dormitorio con 16 posti letto, nei guai il proprietario

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Vaiano, unitamente a personale carabinieri “n.a.s.” di Firenze, personale carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Prato e personale della polizia municipale di Vaiano, nel corso di un predisposto servizio organizzato a seguito di alcune segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine da parte di privati cittadini che avevano notato un via vai d’extracomunitari sia in ore serali che in ore diurne, procedevano al controllo di un esercizio che vendeva kebab di via Braga di Vaiano gestito da cittadino del Pakistan.

Durante il controllo interforze nel piano superiore dello stabile, accatastato per uso commerciale, le forze dell’ordine hanno accertato che il proprietario lo aveva adibito a dormitorio in quanto in questa area, che avrebbe dovuto essere destinata a magazzino, aveva installato 16 posti letto di cui sette occupati da altrettanti cittadini pakistani trovati a dormire durante il controllo.

Nella stanza aveva installato anche una cucina abusiva che veniva utilizzata dagli ospiti di questo ostello abusivo. I cittadini pakistanti tutti in regola con le norme sul soggiorno sono risultate persone che, pur non lavorando nel kebab, dormivano nei posti letto loro messi a disposizione al piano superiore dal proprietario pagandoglieli in nero circa 150 euro al mese mentre il pakistano gestore del locale ha dichiarato ai carabinieri che le persone che li erano state trovate erano da lui ospitate come gesto d’umanità e solidarietà.

Il locale adibito a dormitorio e’ stato posto sotto sequestro penale per cambio destinazione d’uso mentre per il locale adibito a kebab e’ stata disposta la chiusra per tre giorni per inosservanza sulle disposizioni anticovid. nel corso del servizio sono state inoltre comminate sanzioni amministrative al proprietario dell’esercizio commerciale per un totale di 2.280,00 euro