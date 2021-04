Misericordia di Montelupo: rimandata la riscossione delle quote associative

E’ per noi un grande dispiacere, ma anche quest’anno ci vediamo costretti a rimandare la riscossione delle quote associative per i nostri Confratelli/Consorelle e Sostenitori a a data da destinarsi.

Siamo ancora in “zona rossa” nel nostro comune e in aderenza alle normative contro la diffusione del covid-19, non possiamo organizzare per il momento la riscossione delle quote in presenza.

Le quote associative sono per noi un grande sostegno alle innumerevoli attività che svolgiamo sul territorio, soprattutto in questo periodo dove abbiamo intensificato i nostri sforzi per supportare le persone a affrontare questo periodo di crisi e di difficoltà senza precedenti.

E’ comunque possibile effettuare il pagamento della quota associativa relativa all’anno 2021 con le seguenti modalità (importo 10€ a persona):

Bollettino postale: c/c n. 23656507 intestato a Misericordia Montelupo, Causale QUOTA SOCIALE 2021 - “NOMINATIVO SOCIO”;

Bonifico bancario: IBAN IT 35 H 03111 3796 0000 0000 01877 Causale QUOTA SOCIALE 2021 - “NOMINATIVO SOCIO”; Paypal: tramite il portale web della Misericordia (link www.misericordiamontelupo.it);

Presso la nostra sede in via Giro delle Mura, 27.

Vogliamo inoltre ricordare che, con la tesserina rilasciata con il pagamento della quota associativa, è possibile beneficiare di numerose convenzioni rivolte ai Confratelli e Consorelle (la lista delle convenzioni è disponibile sul nostro sito web).

Anche grazie alle quote associative la Misericordia nel 2020 con i propri Volontari è riuscita a realizzare tante attività:

· 4.350 servizi effettuati (150 trasporti pazienti COVID);

· 160.000 km percorsi;

· centinaia di gigabyte di traffico dati per le videolezioni ai Volontari;

· circa 170 ore di formazione ai Volontari in presenza e videolezione;

· 50 persone con nuove abilitazioni di Livello Base, Avanzato e Disostruzione Pediatrica;

· 11.300 mascherine consegnate alla popolazione;

· 480 consegne per il servizio “spesa a domicilio” rivolto alle persone con difficoltà a muoversi o in isolamento.

Gruppo PR Misericordia di Montelupo

Fonte: Misericordia di Montelupo Fiorentino