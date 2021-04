Buongiorno oggi ringrazio Linda per questa ricetta molto buona e da gustare in ogni momento della giornata! i Muffin al limone che ha preparato per la sua famiglia e che piacciono molto ai suoi bambini! Mentre il suo compagno preferisce quelli al cioccolato. Ringrazio Linda anche per la foto del suo piatto finale.

Muffin al limone

Ingredienti per 9 muffin

130 gr di farina

50 gr di maizena

150 gr di zucchero

2 uova medie

65 gr di latte intero

35 gr di olio di semi

Scorza di un limone

Succo di limone (2 limoni, circa 80 gr)

Per la glassa

6 cucchiai di succo di limone

70 gr di zucchero a velo

Preparazione

In un ciotola mettete lo zucchero e la scorza di limone, mischiate con la frusta veloce e unite la farina, l’amido di mais, il lievito e il latte. Aggiungete anche il succo di limone e le uova. Mescolate il tutto fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Versate nei pirottini riempiendoli per circa 3/4 . Infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti.

Preparazione per la glassa

Mischiate il succo di limone poco per volta con lo zucchero a velo ottenendo la salsina da versare sui muffin una volta freddati. Conservare massimo per 3 o 4 giornMuffin al limonei coperti.

Linda L. di Castelfiorentino

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.