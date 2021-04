Ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello, Mazzeo: "Sarà uno dei più grandi d'Europa. Opera strategica"

E' stato firmato il contratto per la realizzazione dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Così sul suo profilo facebook il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo: "Sarà uno dei più grandi d'Europa, un'opera di importanza strategica non solo per la città ma per l'intera Toscana, che fornirà ai cittadini non solo un presidio di sanità pubblica di qualità, ma permetterà anche a Pisa di diventare uno dei principali centri europei nella ricerca e della sperimentazione medica.

La questione del Nuovo Ospedale Santa Chiara è stata una delle questioni che ho seguito con più attenzione e sono molto contento che stia diventando una realtà, perchè la buona politica è passare dalle parole ai fatti. La pandemia ci ha insegnato quanto è importante investire nella sanità pubblica e l'investimento sul Nuovo Santa Chiara va in questa direzione".