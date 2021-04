Ruba in un negozio di Barberino Tavarnelle, 23enne in manette

Nel pomeriggio di ieri 7 aprile, i carabinieri di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti presso un esercizio commerciale in Barberino Tavarnelle e hanno arrestato un 23enne cittadino rumeno che, insieme ad altri che si sono dati alla fuga, aveva rubato merce per un valore di 900 euro privando gli articoli dei dispositivi antitaccheggio.

L’uomo, proveniente da Roma, è stato bloccato dopo aver oltrepassato le casse da personale della vigilanza, e poi arrestato. È stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza di Scandicci in attesa del giudizio direttissimo. A seguito di patteggiamento, lo stesso veniva condannato a 6 mesi di reclusione e rimesso in libertà. Il ventenne è stato anche sanzionato violazione della normativa di contenimento della diffusione della pandemia.