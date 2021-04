Una rete di punti ricarica per veicoli elettrici e ibridi a Certaldo: il Comune cerca ditte interessate

Sì a tutela dell'ambiente e mobilità sostenibile, con l'obiettivo di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando la vivibilità degli spazi pubblici, anche grazie a tecnologie innovative. Con questi obiettivi, l'amministrazione comunale di Certaldo, in conformità con le linee guida nazionali ed europee, ha deciso di dotarsi nei prossimi anni di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e plug- in, incentivando una maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile.

E' stato messo nero su bianco un avviso pubblico 'Manifestazione di interesse per il reperimento di soggetti privati interessati alla fornitura, all'installazione e alla gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico'. Complessivamente sono sei le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in al centro del progetto. Le aree individuate per installare i dispositivi sono, a Certaldo Alto, il parcheggio pubblico dietro le mura, nel resto del territorio piazza Macelli, il parcheggio della 'bandiera' in viale Fabiani, piazza Gasparri nella frazione del Fiano, via Marco Polo e uno dei parcheggi pubblici di via Agnoletti.

L'accordo tra le ditte interessate e il Comune di Certaldo verrà stabilito mediante la stipula di una convenzione della durata di dieci anni. La domanda di presentazione della manifestazione di interesse con la relativa documentazione richiesta dovrà essere trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it. Il termine ultimo per presentare manifestazioni di interesse è fissato in venerdì 30 aprile 2021 alle ore 12. Tutti i dettagli in merito a requisiti e modalità di partecipazione sono on line su comune.certaldo.fi.it, insieme alla relativa modulistica.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo