Visita del prefetto Guidi alla Sinagoga di Firenze

Il Prefetto Alessandra Guidi si è recata stamani alla Sinagoga di Firenze, dove è stata accolta dal Rabbino Capo Gadi Piperno e dalla Vice Presidente della Comunità Ebraica di Firenze Brett Lalonde.

Un incontro molto cordiale che ha rappresentato l’occasione per parlare del rapporto tra lo Stato italiano e la comunità israelitica, parte integrante di quella nazionale, e per poter proseguire in un percorso di valorizzazione del pluralismo religioso, espressione del principio costituzionale di laicità inclusiva.

“La comunità ebraica fiorentina, grazie alle numerose attività sociali e culturali aperte alla cittadinanza, ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per Firenze”, ha detto il Prefetto Guidi. “L’obiettivo futuro della Prefettura, nel momento in cui la fine dell’emergenza sanitaria lo consentirà, sarà quello di consolidare momenti di condivisione e dialogo interreligioso e interculturale”.

Fonte: Ufficio Stampa