Voce Viva, formazione vocale gratuita con Teatro C'Art

L’Associazione Teatro C’Art, con anni di esperienza in ambito culturale e pedagogico, parte da questa dichiarazione e consapevolezza per ampliare i suoi ambiti formativi proponendo una formazione vocale gratuita on line.

Nell’ambito della ricorrenza del Capodanno Toscano 2021, in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, sarà possibile svolgere una formazione vocale on line con professionisti del settore.

Un incontro dove sarà possibile approfondire il fattore antropologico del canto attraverso l’uso del suono funzionale e dal metodo della voce di Gisela Rohmert, pedagogista e terapeuta del suono, alla riscoperta delle tradizioni vocaliche per giocare e relazionarsi con i bambini in campo educativo e/o sorprendersi del potere evocativo della propria voce.

Sperimentare il suono attraverso il sapere del corpo e dei sensi, un suono potente senza sforzo, concentrandoci sulla chiusura delle corde vocali, sulla vibrazione, sulla brillantezza, sul vibrato e sull’ascolto di tutti questi parametri. La lezione si svolgerà su piattaforma on line ed è aperta a tutti: insegnanti, educatori, genitori, artisti e curiosi che abbiano voglia di sperimentare studiando il suono, le corde vocali in tutte le molteplici sfaccettature ponendo le basi per delineare gli obiettivi per l’evoluzione del suo suono attraverso un futuro percorso individuale.

Dal 19 aprile al 30 aprile: 12 giornate in cui verranno svolte 50 lezioni individuali vocali on-line.

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione inviando una mail entro il 16 aprile a info@teatrocart.com. Per informazioni, consultate il nostro evento Facebook oppure scrivete a info@teatrocart.com.

Fonte: Teatro C’Art