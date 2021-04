Abbandonati bancali a pezzi, scoperto responsabile dalla municipale

Bancali di legno in pezzi. É quanto hanno abbandonato due uomini nei pressi di alcuni cassonetti ma la Polizia Municipale di Firenze ha visto tutto in diretta. E per i responsabili è scattata la multa.

L’episodio risale a martedì scorso. Una pattuglia del Reparto di Rifredi nel corso del consueto servizio di controllo del territorio stava transitando nella zona di via Pistoiese quando hanno assistito in diretta ad un abbandono di rifiuti.

Si trattava di due persone che avevano appena scaricato da un Suv bianco dei pezzi di bancali in legno ammassandoli dietro la postazione dei cassonetti (complessivamente sei pallet ridotti in pezzi).

Una condotta illecita ripresa anche dalle telecamere presenti in zona. Il conducente del veicolo è stato multato per smaltimento irregolare (sanzione da 600 euro). Il materiale è stato affidato ad Alia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa