Picchia la madre e minaccia la sorellina, minorenne in comunità

Ha picchiato e vessato la madre per due anni, per questo un minorenne di Siena è finito in comunità. Il giovane è già noto alle forze dell'ordine perché faceva parte della cosiddetta baby gang, famosa per furti e rapine in centro.

La madre era esasperata per il comportamento del figlio e ha denunciato tutto alla polizia. A loro ha riferito che il ragazzo, oltre a riempierla di offese, la spingeva ogni volta che lei tentava di indirizzarlo per la strada giusta o quando, semplicemente, non gli andava bene qualcosa, come quando lo rimproverava per fargli mettere in ordine la sua camera.

La donna ha capito che il comportamento del giovane poteva danneggiare la sorella minore, quindi si è rivolta alle forze dell'ordine. Infatti sono state molte le volte in cui il ragazzo ha minacciato la piccola: se lei non avesse fatto ciò che lui ordinava, il fratello le avrebbe ucciso il cane.

I poliziotti hanno, pertanto, dato esecuzione alla misura del collocamento in comunità emessa nei confronti del ragazzo.