Biblioteca di Empoli, nuovi eventi alla Fucini

Una nuova settimana di proposte culturali online in arrivo dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli. Idee, spunti, riflessioni che faranno tanta compagnia a grandi e piccoli, sempre dalla pagina facebook @fuciniempoli.

Si comincia con i Bibliocorti, si prosegue con le letture fantastiche dal sottotetto che vi porteranno alla scoperta degli orsi; poi, le lavorazioni delle sferruzzatrici con cui scoprire un ‘punto’ nuovo; l’Ora Creativa che con carta, forbici e vento vi aiuteranno a realizzare un bellissimo aquilone e per finire consigli su un libro, un film o un cd.

Ecco il programma:

#BIBLIOCORTI: LE VIDEO-RECENSIONI DELLA BIBLIOTECA FUCINI

Lunedì 12, alle 17

Dopo le sorprese della scorsa settimana, si ritorna al consueto palinsesto delle iniziative con un nuovo appuntamento de I Bibliocorti.

Questa settimana, Valentina, Ilaria e Giulia hanno scelto tre titoli legati da un unico comun denominatore: la giovinezza, declinata in maniera originale e inaspettata.

Come sempre, l'appuntamento con i BiblioCorti è lunedì pomeriggio alle 17, ma i video resteranno disponibili sulla pagina FB per tutto il tempo che vorrete! Vi aspettiamo!

#L'ORA DEL RACCONTO... DAL SOTTOTETTO!

Martedì 13, alle 17

IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEGLI ORSI

L'inverno è finito, e in primavera la natura torna a svegliarsi... in giro, capita sempre più spesso di trovare rondini, ricci, orsi...

Orsi?! direte voi!

Eh già! Ma niente paura! Antonella leggerà per voi un utilissimo libro ricco di consigli per affrontare al meglio qualsiasi sorpresa!

Questa e altre storie nell'appuntamento di oggi.

Per bambini dai 3 agli 8 anni

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 14, alle 17

Cosa avranno preparato oggi le signore della maglia per farci stupire? Guardate il nuovo video del gruppo "Sferruzza, Sferruzza" per prendere ispirazione!

Nella bancarella delle Sferruzzatrici, in biblioteca, troverete ancora i prodotti realizzati dalle signore della maglia: approfittatene per rinfrescare le vostre decorazioni o fare qualche simpatico regalo!

Se volete approfondire qualche argomento, potete commentare i video pubblicati o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it.

Vi metteremo in contatto con le Sferruzzatrici!

#L'ORA CREATIVA

Giovedì 15 aprile, alle 17

CARTA, FORBICI E VENTO

Impariamo insieme a costruire un aquilone? Oggi Gianni e suo padre ci mostreranno come fare: dalla scelta e dal taglio delle canne, al modo di piegare e fermare la carta, al segreto per costruire code lunghe e perfettamente bilanciate.

Se avete conservato un po' della bellissima carta delle uova di Pasqua, potrete usare quella e riempire il cielo di colori e brillantezza. Altrimenti, andrà benissimo anche la carta velina.

L'importante è...che non manchi il vento!

Per tutti, grandi e piccini.

#IL VENERDI' CI METTO LA FACCIA!

Ogni settimana, un bibliotecario (o amico della biblioteca) sceglierà per voi un libro, un film o un cd a cui è particolarmente affezionato: romanzi, saggi, fumetti, documentari, musica di vario genere per adulti, ragazzi e bambini. Per vedere tutti i consigli, visitate il nostro blog Lettore leggimi https://lettoreleggimi.blogspot.com/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa