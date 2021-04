Caprona, murale su Dante: striscione contro il Sommo Poeta

"Calci e Caprona, Dante non rappresenta la zona". Lo striscione, scritto in nerazzurro, è apparso a Caprona (Vicopisano) nelle ultime ore. Il motivo? Un muro che versava in situazione di degrado e che adesso è tornato a splendere grazie a un murale dedicato a Dante Alighieri. Ma nella zona non l'hanno presa bene, contestando al Sommo Poeta fatti di più di settecento anni fa.

Il Comune di Vicopisano ha affidato a Daria Palotti il murale sulla struttura di via Vicarese. L'opera rientrava nei festeggiamenti per il settimo centenario della morte di Dante e nelle iniziative della 'Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. L'artista sta lavorando in questi giorni al maxi-dipinto, ma nelle ultime ore è arrivata la brutta sorpresa.

Mani ignote hanno appeso nei pressi dell'opera lo striscione succitato. La 'colpa' di Dante è quella di aver partecipato all'assedio del castello di Caprona nel lontano 1289 (l'evento è citato anche nella Commedia). Insomma, pare che la guerra tra Guelfi e Ghibellini sia ancora un argomento attuale. Dal Comune di Vicopisano, però, fanno sapere che lo striscione non sarà rimosso e che comunque l'opera andrà avanti.