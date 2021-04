Centro estetico aperto in zona rossa, arrivano i carabinieri

Ieri, giovedì 8 aprile, i carabinieri di Prato hanno accertato ben 18 irregolarità durante i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Per questo hanno comminato diciotto sanzioni. In mattinata sono anche intervenuti presso un centro estetico del capoluogo sorprendendo la titolare, con due dipendenti, intenta ad eseguire dei trattamenti a due clienti. Oltre ad essere stati tutti sanzionati, è stata notificata alla conduttrice del negozio di estetica la sospensione dell’esercizio per cinque giorni che sarà operativa al termine del periodo in “zona rossa”.