Cerreto Guidi festeggia i 100 anni di Teresa Bologni

Compiere cento anni non è una cosa da tutti, farlo in questo periodo è un traguardo che vale molto. Per questo Cerreto Guidi festeggia una nuova centenaria, vale a dire Teresa Bologni.

Soprannominata da una vita Teresina, è nata il 9 aprile 1921 a Cerreto e ci vive da un secolo, tanto che ne è diventata una vera e propria colonna. Da sempre sta in Valbugiana, alle porte della cittadina dell'Empolese Valdelsa, dove risiede tuttora.

Ha lavorato nei campi come contadina e non solo, ha allevato animali ed è stata sempre un punto di riferimento per la sua famiglia, che oggi la festeggia - anche a distanza - per la tripla cifra.

Le fanno gli auguri la figlia, il figlio e la nuora. A loro si aggiungono quelli nipoti e bisnipoti e di tutti i componenti delle famiglie Masiani e Viti.