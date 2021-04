Incendi in aziende dell'Aretino, solidarietà dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena

La Vice Presidente Vicaria Anna Lapini ed il Segretario Generale Marco Randellini esprimono, a nome della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la piena solidarietà ed il sostegno alla Valentino Shoes Lab srl ed alla Lem Industries spa per i gravi danni causati nei due incendi che si sono sviluppati negli ultimi sette giorni (Qui la notizia).

In questo momento così difficile per le due aziende, intendono altresì manifestare la particolare vicinanza agli amministratori ed a tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno contribuito, in questi anni, a fare dei due stabilimenti esempi di eccellenza nel panorama manifatturiero del distretto della moda del Valdarno e più in generale della nostra provincia e della Toscana.

L’Ente camerale, auspicando che le due aziende possano riprendere al più presto la normale attività produttiva, intende assicurare fin da subito la propria disponibilità a supportare le due aziende nei modi che verranno ritenuti più idonei.

Camera di Commercio è inoltre certa che le Forze dell'ordine e l’ Autorità giudiziaria saranno in grado di accertare rapidamente cause e, qualora emergano, eventuali responsabilità dei due gravi episodi.

Fonte: Camera di Commercio di Arezzo-Siena