Incendio all'azienda Valentino, Prada presta un capannone per la ripartenza

Dopo l'incendio la solidarietà dal settore. È successo alla Valentino Shoes, dopo l'incendio che una settimana fa ha distrutto lo stabilimento a Levane (Qui la notizia). L'ad di Prada, Patrizio Bertelli, ha messo a disposizione un capannone di sua proprietà per permettere all'azienda di ripartire.

Valentino Shoes intanto si sta organizzando per tornare alla piena produttività, continuando a gestire la situazione di emergenza per i 160 dipendenti. "Commosso e colpito dalla solidarietà nata all'interno della nostra azienda" afferma il ceo della maison Jacopo Venturini, ma anche dalla velocità con cui è stato sviluppato un piano di azione, "un'evidente conseguenza dell'amore che i dipendenti della Valentino nutrono per la nostra azienda". L'ambizione, come continua Venturini, è quella di tornare a produrre con gli stessi ritmi precedenti all'incendio, già dal mese prossimo. Inoltre, Venturini ringrazia Bertelli per aver messo a disposizione lo stabilimento a pochi km di distanza dal sito produttivo.

Il lavoro ripartirà in parte nella fabbrica di Montelupo Fiorentino, con una nuova organizzazione artigianale e industriale e in parte nello stabilimento di Levane di proprietà di Prada. Un'altra parte dei dipendenti lavorerà in una zona adiacente al capannone andato a fuoco.