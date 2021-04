Lavori in via Donizetti a Scandicci, modifiche alla viabilità

Intervento di ripristino della carreggiata di via Donizetti in direzione del centro cittadino, in corrispondenza della fermata degli autobus Cilea. I lavori, con inizio lunedì 12 e termine fissato a martedì 20 aprile 2021, comportano la deviazione del traffico in quel tratto di strada: le auto e i veicoli privati dopo il Teatro Studio svoltano a destra in via Leoncavallo per immettersi immediatamente a sinistra sul controviale di via Donizetti, per poi rientrare sulla direttrice principale prima della Farmacia Comunale 3 e della rotatoria all’incrocio con via Rialdoli; la deviazione degli autobus segue invece il percorso via Leoncavallo – via Pantin.

L’intervento in quel tratto di carreggiata è necessario a ripristinare e a consolidare il fondo stradale; da tempo infatti, in corrispondenza della fermata, si è creato un avvallamento che in caso di pioggia crea problemi ai pedoni sul marciapiede e alle persone che aspettano l’autobus. Con i lavori saranno rifatti anche il cordonato e la zanella e sarà infine steso il nuovo manto d’asfalto in corrispondenza del tratto interessato dall’intervento di ripristino.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa