Operaio cade nel crollo del tetto, elisoccorso a Santa Croce

Elisoccorso a Santa Croce nella zona della mensa di via San Tommaso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 aprile. È accaduto un infortunio a un operaio che stava lavorando su di un tetto e per i soccorsi sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, un'ambulanza della Pubblica assistenza e appunto l'eliambulanza Pegaso 1, partita dall'ospedale di Firenze Careggi. I vigili del fuoco hanno recuperato l'operaio all'interno del fabbricato affidandolo alle cure del 118. La caduta è stata di 3 metri. La persona soccorsa è rimasta sempre cosciente durante i soccorsi. L'elisoccorso è atterrato nelle vicinanze del luogo del fatto, per poi trasferire il ferito in ospedale.