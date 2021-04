Ostacola i passanti in centro e orina in un'aiuola: daspo urbano a Pisa

Ostacolava il passaggio delle persone in centro a Pisa, in corso Italia, e ha orinato in un'aiuola pubblica. Due gli episodi che hanno fatto scattare il daspo urbano nei confronti di un cittadino macedone. La misura è stata emessa dalla Questura su proposta della polizia locale di Pisa. L'uomo non potrà accedere alle aree del centro storico di Pisa, individuate con apposita ordinanza dal comune per sei mesi, pena la denuncia alla Procura della Repubblica.

Sempre la Sezione Misure di Prevenzione della Questura, nelle ultime 24 ore, ha emesso tre fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti pregiudicati, dove sono stati commessi reati. La proposta, dai carabinieri di zona, riguarda San Miniato e Pontedera dove i soggetti avevano commesso furti su auto in sosta e perciò denunciati. Alla denuncia si è aggiunta la misura del divieto di tornare per tre anni in questi luoghi, pena ulteriore denuncia.