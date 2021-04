Quarrata celebra i 60 anni di matrimonio di Assuntina e Romano

Assuntina aveva 23 anni e Romano 27, quando, il 9 aprile del 1961 convolarono a nozze nella chiesa di Lucciano. Dopo sessant'anni Assuntina Lunardi e Romano Ricotti sono ancora sposati e Quarrata li festeggia. Oggi, venerdì 9 aprile, il sindaco Marco Mazzanti non ha voluto far mancare la vicinanza del Comune alla coppia.

Non ha potuto recarsi di persona a casa dei coniugi per congratularsi personalmente, ma ha voluto comunque far pervenire loro le proprie congratulazioni attraverso una video-chiamata su Whatsapp. Ha inoltre consegnato loro, per tramite del figlio Massimo, una pergamena di riconoscimento a nome dell’intera Amministrazione.

“Quello di Assuntina e di Romano – afferma Mazzanti – è un traguardo davvero straordinario e per questo ho voluto rivolgere ad entrambi le mie congratulazioni e i miei auguri. Ringrazio di cuore il figlio per avermi coinvolto ed informato di questo importante anniversario”.

“Era una bella giornata di sole come quella di oggi – ricorda Assuntina Lunardi -. Fu davvero una bellissima cerimonia; da allora di anni ne sono passati 60 e in tutto questo tempo di ricordi ne abbiamo tanti: abbiamo trascorso momenti belli in cui abbiamo gioito insieme e momenti più difficili che abbiamo superato sostenendoci l’uno l’altro”.

Oggi la coppia è circondata dall’affetto del figlio Massimo, della figlia Tania e di ben 4 nipotini, che sono la gioia di tutta la famiglia.