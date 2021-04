Scambio di proprietà tra Comune di Barberino Tavarnelle e Asl: potenziamento socio sanitario

Si è formalizzata tra i banchi del Consiglio comunale di Barberino Tavarnelle un'importante operazione che permetterà il potenziamento dei servizi socio sanitari sul territorio e conseguentemente un rafforzamento degli interventi educativi a favore delle diverse abilità. È stata varata la delibera che stabilisce la permuta degli immobili adibiti a Presidio distrettuale Il Borghetto e del Centro di socializzazione L'Abbraccio. La permuta consiste in uno scambio di proprietà. Il Comune di Barberino Tavarnelle cede all'azienda Usl Toscana Centro la proprietà del presidio distrettuale Il Borghetto, situato in via Benedetto Naldini, e l'azienda Usl Toscana centro cede a sua volta al Comune di Barberino Tavarnelle la proprietà del Centro di socializzazione L'abbraccio, utilizzato come luogo di interazione e socializzazione rivolto a persone con diverse abilità.

“Si tratta di un primo passo - dichiara l'assessore alle Politiche sociali Giacomo Trentanovi - verso un importante intervento che mira all'incremento dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali scaturito da un dialogo proficuo che l'amministrazione comunale ha tenuto con la direzione sanitaria".

"Il vantaggio di questa operazione è duplice - tiene a precisare l'assessore - da un lato lo scambio di proprietà consentirà un investimento sanitario da parte della Asl sul presidio socio-sanitario Il Borghetto a favore del territorio con l'introduzione di nuovi servizi e prestazioni sanitarie che andranno ad ampliare la gamma delle attività ambulatoriali disponibili come il servizio odontotecnico e odontoiatrico, nuovo al territorio, dall'altro la permuta favorirà prospettive progettuali future e saranno attivati a breve nuovi interventi socio-educativi rivolti alle diverse abilità in collaborazione con la cooperativa che gestisce il centro e la Usl".

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino