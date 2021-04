Si finge incaricato di Publiacqua a Campi Bisenzio: l'azienda invita a segnalare richieste sospette

Un cittadino residente in via Guinizelli nel Comune di Campi Bisenzio ci segnala una persona che, fingendosi un incaricato Publiacqua, lo ha contattato telefonicamente per annunciare la visita di un tecnico per la sostituzione del contatore e la restituzione di una somma in denaro.

Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta svolgendo telefonate di questo tipo e che allo stesso modo nessun incaricato Publiacqua si reca presso le abitazioni private per “restituzioni di denaro” o conguagli.

Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa