Visita del senatore Parrini alla Ditecfer

Visita stamani del Senatore Dario Parrini, Presidente della 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato, allo stabilimento ECM Progress Rail di Cantagrillo-Pistoia, dove ha incontrato i vertici dell’azienda, assieme – anche - ai vertici di DITECFER.

La visita si inquadra nell’attenzione delle istituzioni verso il distretto ferroviario presente in Toscana, dopo l’ormai archiviata dichiarazione del Presidente della Campania De Luca, che ha avuto l’effetto di ‘far serrare i ranghi’ su un comparto tecnologico che da’ sempre più lustro alla Toscana a livello europeo ed internazionale, grazie alle eccellenze grandi e piccole presenti sul territorio.

ECM è infatti la punta tecnologica di Progress Rail, la società del Gruppo americano Caterpillar specializzata in ferroviario, a conferma della crucialità a livello globale della sede di Cantagrillo per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni avanzate per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. “ECM, nonostante la situazione contingente, continua la sua politica di investimenti tecnologici e ricerca di personale altamente qualificato nel settore del segnalamento ferroviario, e all’inserimento di neolaureati o neodiplomati attraverso percorsi formativi specifici” – dice l’AD di ECM Progress Rail Paolo Covoni. “Il nostro legame con il territorio [NdR - che nell’ultimo anno è anche passato da operazioni solidali verso Dynamo Camp, l’Ospedale San Jacopo e la Fondazione MAiC] si rafforzerà sempre più attraverso investimenti e collaborazioni strategiche all’interno di DITECFER e con l’ecosistema regionale” – conclude Covoni.

“Essere un distretto tecnologico significa condividere non solo una prossimità geografica ma una visione congiunta di sviluppo anche territoriale, collaborazioni in ricerca e innovazione e, sempre più, azioni coordinate per lo sviluppo di competenze altamente qualificate sul territorio e per il territorio, così da supportare anche su questo fronte le aziende grandi e piccole che qui investono” – così il Presidente di DITECFER Daniele Matteini.

DITECFER S.c.ar.l. è la società nata nel 2014 per favorire questa stretta collaborazione tra i suoi Soci – attualmente 50, di Toscana, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio e Umbria, tutti operanti nel settore ferroviario. Nel fare questo, DITECFER promuove anche iniziative strategiche che puntano a valorizzare l’ecosistema toscano a supporto del più ampio distretto tecnologico regionale, e a rappresentare quest’ultimo nel dialogo con la Regione e a livello nazionale ed europeo.

Il Senatore Dario Parrini è rimasto molto favorevolmente impressionato da ECM: “un’azienda di più di 200 dipendenti che si occupa di tecnologia - solo visitandola si può toccare con mano il livello tecnologico considerevole che qui viene raggiunto. Un’eccellenza italiana da esportare nel mondo”. E ancora: “si deve lavorare alla valorizzazione delle competenze tecniche, a partire dalla scuola superiore: a volte si tende a sottovalutare le preparazioni superiori strettamente tecniche a confronto con le letterarie o i laureati, ma giovani talenti tecnici pieni di passione avranno sempre spazi di rilievo, anche in industrie tecnologiche come questa”. E sul percorso di continua crescita ed investimento nell’ecosistema regionale a cui DITECFER sta lavorando per renderlo sempre più attrattivo e vocato all’innovazione: “mi farò portavoce delle proposte del distretto in sede istituzionale”.

Fonte: Ufficio Stampa