A Borgo San Lorenzo chiusi ancora parchi e giardini

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo, alla luce dell’aumento dei casi di positività al Covid, ha disposto la proroga fino al 18 Aprile compreso del divieto di accesso ai giardini di Piazza Dante, al parco Sandro Pertini (ex Parco della Misericordia), salvo i vialetti per l’attraversamento di quest'ultimo, e a tutte le aree gioco, con divieto di utilizzo di tutte le attrezzature ludiche pubbliche (compresi gli spazi funzionali connessi) presenti sul territorio comunale.

Ricordiamo che è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune esclusivamente per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità, da autocertificare.

Resta consentito, come previsto dalle normative nazionali, svolgere all’aperto e a livello individuale, rispettando le distanze minime, le attività motorie e sportive come predisposto dal DPCM.

· L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli as-sembramenti.

· Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del ter-ritorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mante-nendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.