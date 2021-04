A Firenze nasce Amat Lab, inaugurazione con "Semplicemente un concerto"

Lo streaming in programma per il prossimo 11 aprile dal titolo Semplicemente un concerto inaugura il progetto Amat Lab, un’esperienza artistica dove maestri di lunga carriera e tutor qualificati guidano i giovani musicisti in un percorso per rafforzare professionalità e competenze. L’esibizione sarà trasmessa in streaming dalla Chiesa di San Felice in Piazza (Firenze) a partire dalle ore 18.30 sul canale YouTube di Amat e prevede l’esecuzione della Simple Symphony di Benjamin Britten e del brano inedito Poema di Concetta Anastasi, entrambi per orchestra d’archi.

Il progetto del Lab è possibile grazie alla collaborazione di alcuni professionisti dell’Unconventional Orchestra di Amat, che danno vita ad una realtà inclusiva di collaborazione e sperimentazione, con la direzione di Concetta Anastasi e il supporto di Lucia Maggi. L’ingresso al Lab è aperto a tutti i giovani musicisti, perché Amat parte dalla convinzione che la professionalità si acquisisca nel tempo, con un percorso formativo e lavorativo di valore. L’obiettivo infatti è il raggiungimento da parte dei giovani di una solida professionalità per entrare tra le file dell’Unconventional Orchestra o in altre formazioni sinfoniche, liriche, da camera.

Amat Lab, oltre alla sezione orchestrale, comprende anche quella di vocalità di insieme e altri laboratori legati alla filiera dello spettacolo e della musica, come la scrittura creativa di guide all’ascolto, la tecnologia, la comunicazione social.

Ora più che mai Amat vuole ribadire che la Musica è una professione e la produzione artistica nel suo complesso può essere un’industria efficiente che crea valore a beneficio della società. A tal fine occorre aiutare i giovani ed indirizzarli nel loro percorso, per poi coltivare e valorizzare le professionalità nascenti.

Fonte: Amat Accademia per la Musica, l’Arte e il Teatro