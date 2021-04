A1, chiusa momentaneamente la stazione Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, sono in corso attività di assessment e monitoraggio infrastrutturale, così come stabilito dalle Linee Guida emanate dal MIT.

Pertanto, per consentire tali attività all'interno delle gallerie "Brancolano", "Lastrone" e "Melarancio", previste in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 aprile, sarà chiusa la carreggiata esterna della A1 Milano-Napoli del tratto compreso tra Firenze sud e Firenze Scandicci, verso Bologna, tra le progressive chilometriche 297+900 e 292+200. Ciò comporta la chiusura della stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa alla chiusura dell'entrata di Firenze Impruneta, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud o di Firenze Scandicci, mentre, in uscita, dovrà essere utilizzata la stazione di Firenze sud e sarà possibile raggiungere Firenze Impruneta percorrendo la viabilità cittadina fiorentina. Un'ulteriore alternativa, che consiste nell'utilizzo del tracciato autostradale, consigliata ai soli veicoli leggeri, prevede di uscire alla stazione successiva di Villa Costanza e di rientrare dalla stessa in direzione di Roma, per poi raggiungere l'uscita della stazione di Firenze Impruneta, mentre, per i veicoli pesanti, la stazione da utilizzare è Firenze Scandicci, per poi rientrare dalla stessa in direzione di Roma e raggiungere l'uscita della stazione di Firenze Impruneta.