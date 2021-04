Ambulanti continuano a manifestare: centinaia a Scandicci

Dopo la manifestazione di mercoledì 7 aprile (Qui la notizia), che ha visto sfilare in corteo quasi 1300 furgoncini, gli ambulanti sono tornati a manifestare per la riapertura completa dei mercati. Oggi in piazza Togliatti a Scandicci erano oltre 300 gli ambulanti di Assidea, l'Associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica, che dopo mercoledì continua nella mobilitazione.

Immediata apertura di un tavolo di crisi, inserimento dei codici Ateco per la distribuzione di vendita al dettaglio su area pubblica in tutte le fasce di rischio e l'abolizione di canoni di occupazione suolo pubblico e contributi previdenziali per il 2021. Le richieste del settore sono state raccolte in un documento consegnato nei giorni scorsi ai prefetti di Firenze, Livorno e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il presidente di Assidea, Alessio Pestelli, ha commentato il ritorno in zona arancione della Toscana: "Purtroppo la riapertura a macchia di leopardo della prossima settimana, poco o nulla cambia, rispetto alle difficoltà che ci troviamo a vivere da un anno a questa parte". Richiesti interventi e sostegni strutturali "per la sopravvivenza delle nostre aziende e delle nostre famiglie".