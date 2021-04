Anniversario della Polizia, da Pistoia gli auguri speciali di un piccolo ammiratore

Oggi, sabato 10 aprile 2021, la Polizia di Stato festeggia i suoi 169 anni dalla fondazione. Celebrazioni in tutta Italia per i poliziotti e le poliziotte che da 169 anni seguono il motto "Esserci Sempre". Molti i messaggi istituzionali e gli omaggi ai caduti, in tutte le regioni.

Da Pistoia arriva anche il messaggio di un giovanissimo, appassionato della Polizia. Si chiama Luca, ha 14 anni, e ha partecipato alle celebrazioni dell'anniversario con la Questura di Pistoia facendo il 'Poliziotto per un giorno'. Dopo le presentazioni, Luca racconta di aver partecipato alla festa della Polizia, "sono contento - scrive - perché i poliziotti sono i miei amici". Il 14enne prosegue nella sua lettera ringraziando gli agenti per "avermi fatto visitare la Questura, la sala operativa dove sono i computer e di avermi fatto parlare al microfono". L'esperienza del ragazzino è continuata anche sulla volante della Polizia, con tanto di sirena accesa. "Grazie di avermi regalato la spilla e il cappellino, che porto sempre con me".

Dagli occhi di Luca, la Polizia nel suo 169esimo anniversario, è vista come i supereroi nelle storie di giustizia che impariamo da bambini: al posto del mantello, la divisa. Infatti, il ragazzino ha concluso così i suoi ringraziamenti: "Vi voglio tanto bene perché ci proteggete dai cattivi e controllate la situazione del Coronavirus. Un saluto particolare al Signor Questore Dott. Scali, buon lavoro a tutti grazie ancora".

La Cerimonia a Pistoia

Nell’auspicio di non dover mai più rinunciare a celebrare l’anniversario della fondazione Polizia di Stato “di persona ed in presenza”, invitiamo tutti ad unirsi “idealmente e da remoto” all’unico, solenne momento celebrativo della deposizione della corona in ricordo di coloro che nell’adempimento del dovere hanno donato la vita indicandoci la strada da seguire per affermare la legalità e le regole di civile convivenza, da parte del Sig. Questore Giovanni Battista Scali unitamente al Sig. Prefetto Gerlando Iorio.

Il Questore di Pistoia è lieto di consegnare una targa, con viva gratitudine e riconoscenza per il servizio prestato nell’Amministrazione della Polizia di Stato, all’Ispettore Superiore Fiorello Torre ed al Sovrintendente Capo Manuele Conti.

Ed infine, da ultimo a non per ultimo, il Questore di Pistoia è lieto di consegnare, con sincero affetto, anche a nome dei funzionari e del personale tutto dell’Amministrazione della Polizia di Stato una targa al nostro Luca, Poliziotto per un giorno, dal titolo Da oggi, anche tu sei uno di Noi.