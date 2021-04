Più di 150 grammi di eroina in un paio di calzini. A Pisa la polizia ha fatto un ritrovamento particolare, grazie alla segnalazione di un cittadino. Nella giornata di ieri, venerdì 9 aprile, gli agenti sono intervenuti in un condominio e hanno trovato i calzini con all'interno ovuli di eroina. Lo stupefacente era già pronto per essere spacciato. Sono in corso le indagini per risalire allo spacciatore anche attraverso le telecamere presenti in zona.