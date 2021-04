Fucecchio, l'ospedale diventa polo di riferimento della chirurgia 'breve'

C'è una grande novità all'ospedale San Pietro Igneo. Il Centro artoprotesico di Fucecchio diventa polo di riferimento zonale per la chirurgia ambulatoriale e il Day Surgery. Si tratta dell'ormai nota chirurgia breve, ovvero una procedura con breve permanenza che garantisce un rapido ritorno a casa per il paziente: nessun ricovero e rapida ripresa post operatoria.

La strumentazione avanzata a Fucecchio permette che circa il 70% degli interventi possa essere eseguito con questa modalità. Un risultato importante per il centro diretto dal dottor Simone Nicoletti, che può contare su professionisti e professioniste di alto livello. Al San Pietro Igneo infatti sono possibili interventi con tecniche mini-invasive, tecniche anestesiologiche selettive e seguendo i protocolli di recupero rapido post-operatorio.

“Secondo le indicazioni regionali che sollecitano l’applicazione di queste forme di chirurgia breve, l’Azienda USL Toscana Centro ha già in programma di sviluppare questo tipo di attività in maniera sempre più diffusa e capillare, al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione e la qualità della prestazioni, oltre a migliorare le condizioni del paziente, che di norma può essere restituito alla sua vita normale nell’arco di poche ore" sottolinea il dottor Renato Colombai, direttore sanitario Ospedale Fucecchio.

“Per la sua caratteristica di ospedale “focus” questo tipo di chirurgia rientra a pieno titolo nell’offerta specialistica dell’ospedale di Fucecchio, ovviamente integrato nella rete ospedaliera dell’Ausl Toscana Centro. L’organizzazione ha quindi lavorato per pianificare questo tipo di attività che richiede uno sforzo organizzativo e professionale impegnativo, in quanto si tratta di candidare a questo tipo di interventi pazienti idonei a questo percorso chirurgico, e garantire le professionalità in grado di attuare le tecniche previste. Pertanto ultimata questa fase preparatoria, a partire da questo mese di Aprile, le sale operatorie dell’ospedale di Fucecchio saranno chiamate a consentire questa ulteriore funzione ortopedica, un’attività mono specialistica, relativa all’ortopedia, che consenta di eseguire interventi in regime ambulatoriale" afferma il dottor Nicoletti.

La notizia per l'ospedale fucecchiese è doppiamente positiva perché l'ASL Toscana Centro ha deciso di valorizzare il centro non solo come polo di chirurgia ortopedica protesica ad alta specializzazione, ma da oggi anche come centro di riferimento zonale per le procedure in ciclo breve o diurno. In particolare saranno eseguiti interventi di chirurgia ortopedica tradizionale e interventi con tecniche artroscopiche mini-invasive sulle articolazioni della spalla, del gomito e del ginocchio, senza la necessità di ricovero del paziente.

L’avvio della nuova attività chirurgica è stata possibile grazie al lavoro congiunto del dottor Federico Manzi, direzione presidio ospedaliero, del Dipartimento chirurgico, diretto dal dottor Stefano Michelagnoli, della Anestesia di Empoli diretta dal dottor Rosario Spina, dall’Area di ortopedia diretta dal dottor Giovanni Benelli e all’apporto indispensabile di figure professionali fornito dal Dipartimento infermieristico coordinato dalla dott.ssa Loriana Meini.