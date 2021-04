Combustibile non a norma, maxi multa per una nave a Marina di Carrara

Maxi multa per una nave con troppo zolfo nel carburante. Il mercantile, battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine, aveva fatto scalo nel porto di Marina di Carrara. La guardia costiera di Marina di Carrara, intervenuta, ha elevato a carico del comandante della nave una multa di 30mila euro.

I campioni erano stati prelevati a bordo lo scorso 17 marzo e, in seguito, sono stati analizzati dal laboratorio chimico delle Dogane per verificare se il tenore di zolfo fosse nei limiti previsti dalla normativa. Il rapporto dei tecnici ha evidenziato come il campione analizzato superasse i limiti previsti dalla legge e, dunque, è scattata la maxi multa per combustibile non a norma.