Cuoio zona rossa, Lambertucci e Ghiribelli: "Screening di massa"

Mentre dal 12 aprile la Toscana tornerà in zona arancione, sul comprensorio del cuoio rimarrà il bollino rosso. A poche ore dalla notizia siamo stati subissati di chiamate da parte di commercianti e artigiani che da settimane sono costretti a tenere chiusa la loro attività - dichiarano i consiglieri comunali di centrodestra di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto - e, davanti alla rabbia e allo sconforto di questi lavoratori ma anche di tanti semplici cittadini, non possiamo non farci portavoci delle loro legittime richieste ed è per questo che ci appelliamo ai sindaci affinché chiedano con forza che si proceda ad uno screening di massa al fine di individuare tempestivamente i casi positivi e procedere al loro isolamento.

Se un mese di zona rossa non ha sortito gli effetti sperati, significa che occorre percorrere altre strade oltre a quelle dei colori e l'individuazione tempestiva degli asintomatici potrebbe essere una di queste.

Alessandro Lambertucci - Per un'altra Santa Croce

Monica Ghiribelli - Centrodestra per Castelfranco