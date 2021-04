Empoli a caccia di giovani talenti del sax

Note, talento e la grande voglia di tornare a fare musica dal vivo. Sono questi i protagonisti del Concorso internazionale per giovani sassofonisti, "My favorite sax", organizzato dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni e dal Centro Attività Musicali di Empoli, con la collaborazione dell'associazione Alpha Centauri e dell’associazione Empoli Jazz. La manifestazione, alla seconda edizione, si terrà l'8 e il 9 maggio 2021, con un premio speciale intitolato a Stefano Iacopini: le iscrizioni sono ancora aperte.

LA PRESIDENTE DEL 'BUSONI' - "Occasioni come questa - spiega Eleonora Caponi, presidente del Centro studi musicali Ferruccio Busoni - nascono per valorizzare la musica e il suo ruolo di rilievo nel panorama culturale, ma ancor prima per fare emergere talenti. Un obiettivo, quest'ultimo, più che mai da perseguire dopo un anno e mezzo di totale isolamento e, per lunghi periodi, di inattività per tutti coloro che lavorano in campo culturale. Uno stop che rappresenta una profonda ferita per il settore. Siamo convinti sia importante ripartire scommettendo sui giovani. E proprio dalla volontà di investire su di loro, nasce "My favorite sax", un concorso lanciato dal Centro con una forte rete di importanti collaborazioni".

ISCRIZIONI - E' ancora possibile iscriversi: sassofonisti di ogni nazionalità, che abbiano un'età non superiore a trent'anni, hanno tempo fino al 20 aprile 2021. Il modulo di registrazione, oltre alle informazioni utili su costi e requisiti, è disponibile sul sito web del Centro studi musicali Ferruccio Busoni, www.centrobusoni.org.

PROGRAMMA - Le prove del concorso, patrocinato dal Comune di Empoli e organizzato con il sostegno di Onerati Strumenti Musicali, Yamaha e Selmer, si terranno nelle sale Cam. Il calendario è già stato messo nero su bianco: sabato 8 maggio si svolgerà il concorso per sassofono classico e quartetto, il giorno seguente quello per sassofono jazz. Gran finale domenica 9 maggio, alle 21: il teatro Shalom ospiterà il concerto dei vincitori. I partecipanti alla due giorni saranno giudicati da una commissione della quale fanno parte, oltre al direttore artistico del Centro Busoni, Lorenzo Ancillotti, Mario Marzi, docente di sax al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Javier Girotto, sassofonista jazz argentino di fama internazionale, Marco Vanni, docente al conservatorio “B. Marcello” di Venezia, Sandro Tani, insegnante al conservatorio di Reggio Calabria e un rappresentante dell'associazione Alpha Centauri.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa