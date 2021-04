I vigili del fuoco di Siena e Montalcino sono intervenuti nella notte tra il 9 e 10 aprile a Pian delle Cortine (Asciano) per un rogo in un'azienda. Ha preso fuoco una ditta che tratta lo smaltimento rifiuti: l'incendio ha interessato le vasche per i rifiuti solidi urbani. Non sono coinvolte persone. L'intervento è durato tutta la notte e al mattino sono iniziate le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento.