Lavori a Impruneta, cambia la viabilità

A causa degli interventi programmati di Publiacqua S.p.A. per lavori di rifacimento della rete fogniaria nel tratto di via di Baruffi a Impruneta compreso tra il numero civico 21 ed il numero civico 42, da lunedì 12 marzo è prevista la chiusura al transito della strada.

Fino a venerdì 30 aprile 2021, nel tratto di via Baruffi compreso tra il numero civico 21 ed il numero civico 46 è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli.

