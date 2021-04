Litigano di notte in strada, poi fingono malore per evitare la multa

Un 50enne e un 42enne sono stati denunciati per procurato allarme a Scandicci. I due hanno dato vita a una lite in strada nel corso della notte tra il 9 e 10 aprile. I residenti hanno protestato e chiamato i carabinieri e i due litiganti, per evitare la multa per violazione delle norme anti-Covid, si sono inventati un alibi.

Uno dei due ha finto un malore. L’altro si è preoccupato di soccorrerlo anche chiamando il 118. Il tentativo di farla franca è stato vanificato dalle verifiche del personale medico e dell’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Scandicci. Oltre alla denuncia, ai due è stata anche contestata la violazione della normativa covid.